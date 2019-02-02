За попытку украсть два стартера и генератор из чужого дома житель Куньи предстанет перед судом

17:54, 04 февраля 2019, ПАИ

В посёлке Кунья местный житель предстанет перед судом за попытку украсть два стартера и генератор из чужого дома (часть 3 статьи 30 - пункт «а» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Куньинского района.

В ходе предварительного следствия установлено, что 10 декабря 2018 года обвиняемый в пьяном виде разбил с помощью полена стекла и залез в чужой дом. Там он взял со шкафа генератор, стоимостью тысяча рублей, два стартера, стоимостью 1 тысяча 167 рублей и 1 тысяча 225 рублей. Однако преступление он не довел до конца в связи с тем, что собственник дома обнаружил его в момент преступления.

Добавим, что срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания.