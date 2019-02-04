Экс-руководитель ЗАО «Псковэлектросвар» предстанет перед судом за налоговое преступление

19:35, 04 февраля 2019, ПАИ

Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего директора закрытого акционерного общества «Псковэлектросвар». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2017 году у предприятия, занимающегося производством электросварочного оборудования, образовалась задолженность в особо крупном размере, поскольку превышала 11 миллионов рублей, в связи с чем в адрес руководителя неоднократно направлялись требования об уплате налогов, которые в установленный срок в добровольном порядке исполнены не в полном объеме, после чего уполномоченным органом к организации обоснованно применялись принудительные санкции.

Осознавая, что при поступлении денежных средств на заблокированные налоговым органом расчетные счета общества будет произведено их бесспорное списание, руководитель предприятия осуществил расчеты с кредиторами через счета других организаций. Таким образом, руководитель общества совершил сокрытие денежных средств на сумму свыше 33,5 миллионов рублей, за счет которых в бюджеты различных уровней должна была погашаться недоимка по обязательным платежам.

В ходе предварительного расследования он признал свою вину, полностью погасил недоимку по налогам и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, то есть без проведения судебного разбирательства. В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В ведомстве отметили, что целью уголовного преследования за экономические преступления является восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.