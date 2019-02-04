Научить детей действиям при пожаре призывают спасатели псковичей

22:55, 04 февраля 2019, ПАИ

Главное управление МЧС России по Псковской области призывает родителей научить детей правильным действиям при пожаре, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

При обнаружении пожара или признака горения (задымления, повышенной температуры, запаха гари и т.п.) ребенок любого возраста должен немедленно покинуть помещение, а также сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану по телефону спасения «01» или «112». «Задача родителей – обеспечить безопасность ребенка и научить его правилам собственной безопасности», – отметили в пресс-службе.

Чтобы избежать пожара от детской шалости с огнем необходимо:

- рассказывать детям о пожаробезопасном поведении;

- быть примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности;

- не оставлять спички в доступном для детей месте;

- не поручать детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать электробытовые приборы;

- уходя из дома, не оставлять малолетних детей без присмотра взрослых;

- организовать ребенку интересный досуг.

«Пожар – это всегда беда. При горении выделяются ядовитые газы: синильная кислота, фосген и другие, а содержание кислорода в воздухе падает. Вот почему опасен не только и даже не столько огонь, сколько дым и гарь от него», – добавили в пресс-службе.