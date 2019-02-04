Два автомобиля столкнулись на Советской в Пскове

22:00, 04 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 4 февраля, в 13:40 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Советской в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России, на дороге столкнулись два автомобиля.

Информация о пострадавших и причинах ДТП уточняется. Для ликвидации последствий дорожной аварии привлекались 4 человека и 1 единица техники. Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.