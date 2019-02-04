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Общество

На «Жанну» посмотрели псковские полицейские

Псковские полицейские посетили премьеру спектакля «Жанна» в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Спектакль поставил главный режиссер Ростовского молодежного театра Михаил Заец по одноименной пьесе российского драматурга Ярославы Пулинович.  

«История о сильной и успешной женщине, которая привыкла контролировать в своей жизни все и всех, вызвала у жителей областного центра и гостей города большой интерес. Зрителей разместили непосредственно на сцене. И они оказались в непосредственной близости от всего происходящего», – рассказали в ведомстве.

«Актриса Ирина Смирнова играет Жанну очень убедительно и психологически точно, – отметили в пресс-службе. – По многим отзывам, одной из наиболее ярких сцен спектакля является монолог героини на кладбище перед могилой отца. Поначалу может показаться, что слезы Жанны - это слезы очищения, сентиментального порыва, но оказывается, что это сладкие слезы мщения».

Плюсами спектакля полицейские отметили игру актеров и сюжет. Организатором этой встречи стал член Общественного совета при УМВД России по Псковской области, заслуженный артист России Виктор Яковлев.

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