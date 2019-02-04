Обязательные работы получили молодые люди за кражу имущества котельной в Куньинском районе

22:30, 04 февраля 2019, ПАИ

480 часов и 240 часов обязательных работ получили молодые люди за кражу имущества котельной в Куньинском районе, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

В ходе следствия установлено, что 3 августа 2018 года нетрезвые обвиняемые похитили имущество, принадлежащее котельной № 1 МУП «Коммунсервис», а именно: рабочее колесо (крыльчатку), станину и кожух на сумму 9 тысяч 656 рублей. Отмечается, что подсудимые вину признали в полном объеме, активно способствовали раскрытию и расследованию преступления.

Куньинский районный суд признал их виновными в совершении преступлении, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору).