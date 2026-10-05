Заведующая детским садом в Пскове удостоена благодарности Правительства России

20:36, 05 октября 2026, ПАИ

Председатель Правительства России Михаил Мишустин вручил благодарность заведующей детским садом № 50 «Красная шапочка» в Пскове сегодня, 5 октября. Об этом ПАИ сообщили в министерстве образования Псковской области.

В День учителя Михаил Мишустин вручил премии и благодарности Правительства России в области образования. За заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу благодарность Правительства РФ он вручил заведующей детским садом № 50 «Красная шапочка» в Пскове Вере Утцовой.

Премьер-министр при вручении наград также отметил высокий уровень отечественной педагогической школы: «Премия правительства – это знак признания как личного вклада каждого из вас, так и научных организаций, университетов, исследовательских центров, в которых вы трудитесь».