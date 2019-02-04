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Общество

Задолженность по алиментам выплатил житель Острова после ареста автомобиля

Задолженность по алиментам в 32 тысячи рублей своему несовершеннолетнему ребёнку выплатил отец-должник после ареста автомобиля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления ФССП России по Псковской области.

В соответствии с решением судьи судебного участка Острова, отец-должник был обязан выплачивать алименты в размере ¼ от всех видов заработка на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка с апреля 2016 года. Само исполнительное производство в ОСП Островского и Пыталовского районов в отношении должника по заявлению взыскателя было возбуждено в мае 2016 года. 

Чтобы повлиять на отца-должника, который находился в исполнительском розыске, регулярно оплачивать алименты, судебный пристав-исполнитель временно ограничил его право на выезд из страны, запретил регистрационные действия с транспортным средством, обратил взыскания на доходы должника, а также ограничил в специальном праве (в части пользования водительским удостоверением). 

Поскольку автомобилем управляло иное лицо, судебный пристав выявил транспортное средство и арестовал его. Через несколько дней после ареста автомобиля должник явился в отдел судебных приставов и оплатил 32 тысячи рублей задолженности по алиментам. 

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