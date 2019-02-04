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Общество

IKEA будет сдавать мебель в аренду

IKEA запустит программу по сдаче мебели в аренду в рамках кампании по смене бизнес-модели, пишет «Коммерсантъ». Первой страной, где можно будет арендовать мебель, станет Швейцария, проект запустят в феврале, сообщили представители ритейлера газете Financial Times. Отмечается, что можно будет арендовать несколько типов мебели и даже готовые кухни.

«По истечении этого срока аренды вы можете сдать вещь обратно и взять что-то еще. И вместо того, чтобы выбрасывать вещи, мы их немного восстанавливаем и можем продавать, продлевая им жизнь»,— приводит издание слова исполнительного директора группы Inter IKEA Турбьерн Леф.

В рамках изменения бизнес-модели IKEA также открывает небольшие магазины в городах. В торговых точках можно купить предметы мебели для определенных комнат — в частности, для кухни или спальни.

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