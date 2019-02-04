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Пожизненное лишение свободы грозит великолучанину, зарезавшему знакомого

Житель Великих Лук обвиняется в совершении убийства знакомого с особой жестокостью. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области, в апреле 2018 года в процессе распития спиртных напитков у мужчины возникла мысль убить знакомого, который, как ему показалось, грубо вел себя по отношению к окружающим.

С этой целью он ночью пришел домой к потерпевшему, и как только мужчина открыл входную дверь, нанес ему смертельный удар ножом в сердце в присутствии членов семьи – супруги и двух малолетних дочерей, после чего скрылся. Полагая, что одним ударом он мог не убить мужчину, обвиняемый вернулся в комнату общежития, где в присутствии тех же лиц, нанес уже лежащему на полу в комнате пострадавшему еще один удар ножом в спину.

Преступник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение хищений. Уголовное дело направлено в Псковский областной суд для рассмотрения по существу. Санкция части 2 статьи 105 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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