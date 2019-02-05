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Общество

Самовар пытался вывезти мужчина через границу в Печорском районе

В Печорском районе в международном автомобильном пункте пропуска Шумилкино сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного вывоза из страны самовара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На выездное направление в зону паспортного контроля прибыл легковой автомобиль «Фольксваген» под управлением 36-летнего гражданина Российской Федерации. Мужчина заявил пограничникам, что не провозит запрещенных предметов. Однако, осмотрев багажник, специалисты нашли угольный самовар, дату производства которого установить не удалось из-за имеющихся на нем сильных потертостей.

Пограничники передали находку сотрудникам компетентных органов для проведения соответствующей экспертизы на предмет исторической или культурной ценности, а также принятия по ее результатам соответствующего процессуального решения.

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