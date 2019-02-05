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Общество

Турнир по дзюдо организует Псковский филиал Академии ФСИН России 2 марта

2 марта в спортивном зале Псковского филиала академии ФСИН России (Псков, Зональное шоссе, 28) состоится открытый чемпионат по дзюдо, посвященный 140-летию образования уголовно-исполнительной системы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного заведения.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены от 17 лет, имеющие достаточный уровень технической и физической подготовки. Начало поединков – в 10:00. Турнир проводится в целях популяризации дзюдо, повышения уровня спортивного мастерства участников, укрепления дружеских связей спортсменов.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях предоставляются в срок до 28 февраля на адрес электронной почты: anthon.erastov@yandex.ru. Контактное лицо – Антон Эрастов (телефон 8 911 891 98 05). 

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