Управляющая организация ООО «Гарант» нарушила права жильцов в Пыталовском районе

10:31, 05 февраля 2019, ПАИ

В Пыталовском районе управляющая организация ООО «Гарант» нарушила права жильцов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

В судебном заседании установлено, что в нарушение требований части 10.1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ управляющая организация не разместила информацию на портале dom.gosuslugi.ru. Это нарушает права жителей многоквартирных домов на свободный доступ к информации.

Гендиректор компании признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.