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Общество

Минобороны РФ разработало методичку по борьбе с коррупцией

Министерство обороны России разработало специальное пособие для военных и гражданских сотрудников оборонного ведомства, в котором рассказывается, как не брать взятки, сообщает газета «Известия» со ссылкой на копию пособия, которое называется «Методические рекомендации должностным лицам по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Минобороны».

Отмечается, что рекомендации оформлены в виде книжки-методички. Они будут закреплены приказом Минобороны.

Пособие состоит из нескольких разделов. В нём рассказывается о видах взяток, о том, как не допустить, чтобы сотрудникам подбросили взятку, и что делать в случае обнаружения взятки.

В военном ведомстве предупреждают, что в первую очередь с попытками подкупа могут сталкиваться офицеры, отвечающие за материальные ценности, или гражданские служащие Минобороны, занимающиеся закупками.

Также Минобороны сообщает, что в 2017–2018 годах удалось снизить уровень коррупционной преступности на 12%. При этом число преступлений, связанных с получением взяток, с 2016 года увеличилось.

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