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Общество

Трех пакистанцев отправили на родину псковские приставы

Три гражданина Пакистана в соответствии с решением суда выдворены за пределы РФ судебными приставами по ОУПДС УФССП России по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Двое из них, два родных брата, нарушили режим пребывания в Российской Федерации – у них не было документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в России. Суд признал их виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ, и назначил административный штраф каждому в размере 2 тысяч рублей.

Третий гражданин Пакистана нарушил правило въезда (прохода) в пограничную зону России и был остановлен в Пыталовском районе. Его признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 18.2 КоАП РФ и оштрафовали на 500 рублей.

Кроме того, все трое иностранных гражданина получили наказание в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации.

Административным выдворением занимались судебные приставы по ОУПДС группы быстрого реагирования специализированного отдела оперативного дежурства Управления ФССП России по Псковской области. Старшим группы был назначен Денис Яковлев. Из аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург) иностранные граждане отправились в Стамбул, где их пересадят на авиарейс до Пакистана.

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