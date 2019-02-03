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Спорт

Псковские легкоатлеты стали победителями турнира «Русская зима» в Москве

Псковские спортсмены завоевали медали на традиционном турнире по легкой атлетике «Русская зима», который прошел 2-3 февраля в московском легкоатлетическом манеже ЦСКА. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки.

В дисциплине бег на 60 метров с барьерами Константин Шабанов занял первое место. Он преодолел дистанцию за 7,65 секунды. Это лучший результат Константина Шабанова в текущем сезоне и пятый в Европейском рейтинге. Его брат Филипп Шабанов финишировал в этом же забеге вторым за 7,78 секунды. Третьим к финишу пришел Сергей Солодов с результатом 7.86, отметили в пресс-службе администрации Псковской области.

Братья Шабановы улучшили свои результаты, достигнутые в барьерном беге на 60 метров месяцем ранее на «Рождественских стартах» в Екатеринбурге. Тогда Константин Шабанов пробежал дистанцию за 7,81 секунды, а Филипп Шабанов — за 8,09.

«Результаты лучше, чем в прошлом сезоне, но хочется большего. Еще будут старты в России и, надеюсь, в Европе, так что все еще впереди, будем стремиться к лучшему», — сказал по итогам соревнований Константин Шабанов. Следующий старт спортсмена — Чемпионат России в помещении, который пройдет 13-15 февраля в Москве.

«Русская зима» проводится с 1992 года. Это крупнейшее легкоатлетическое соревнование в России, которое проходит под эгидой Всероссийской федерации легкой атлетики при поддержке Минспорта РФ. В состязаниях принимают участие сильнейшие российские и зарубежные легкоатлеты. В этом году в стартах приняли участие 250 спортсменов.

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