Заблудившемуся на Псковском озере мужчине потребовалась помощь спасателей

11:13, 05 февраля 2019, ПАИ

4 февраля псковские спасатели доставили на берег заблудившегося на Псковском озере мужчину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

В 16:50 поступило сообщение о том, что 65-летний мужчина находится на льду Псковского озера в районе острова Семский Печорского района и из-за метели не может найти обратную дорогу. Его обнаружили сотрудники поисково-спасательного отряда Пскова, прибывшие к месту происшествия на судне на воздушной подушке.