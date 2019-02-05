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Общество

Заблудившемуся на Псковском озере мужчине потребовалась помощь спасателей

4 февраля псковские спасатели доставили на берег заблудившегося на Псковском озере мужчину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

В 16:50 поступило сообщение о том, что 65-летний мужчина находится на льду Псковского озера в районе острова Семский Печорского района и из-за метели не может найти обратную дорогу. Его обнаружили сотрудники поисково-спасательного отряда Пскова, прибывшие к месту происшествия на судне на воздушной подушке.

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