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Спорт

Вадим Голик представил Псковскую область на первом Всероссийском боксерском форуме в Краснодарском крае

Тренер по боксу Центра спортивной подготовки Псковской области, вице-президент областной федерации бокса Вадим Голик представил регион на первом Всероссийском боксерском форуме, который прошел в Краснодарском крае.

Как сообщили Псковскому агентству информации в центре спортподготовки, в рамках мероприятия собрались боксеры из 85 регионов России, чтобы обсудить текущие проекты, поделиться мнениями по актуальным вопросам развития бокса.

В форуме приняли участие олимпийские чемпионы Олег Саитов, Алексей Тищенко, Рахим Чахкиев, Гайдарбек Гайдарбеков, Егор Мехонцев, Вячеслав Яновский, Шамиль Сабиров, Евгений Тищенко и другие прославленные боксеры и тренеры.

Кульминацией форума стало боксерское шоу - отборочный турнир Кубка по боксу имени президента РФ Владимира Путина.

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