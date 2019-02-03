Вадим Голик представил Псковскую область на первом Всероссийском боксерском форуме в Краснодарском крае

14:30, 05 февраля 2019, ПАИ

Тренер по боксу Центра спортивной подготовки Псковской области, вице-президент областной федерации бокса Вадим Голик представил регион на первом Всероссийском боксерском форуме, который прошел в Краснодарском крае.

Как сообщили Псковскому агентству информации в центре спортподготовки, в рамках мероприятия собрались боксеры из 85 регионов России, чтобы обсудить текущие проекты, поделиться мнениями по актуальным вопросам развития бокса.

В форуме приняли участие олимпийские чемпионы Олег Саитов, Алексей Тищенко, Рахим Чахкиев, Гайдарбек Гайдарбеков, Егор Мехонцев, Вячеслав Яновский, Шамиль Сабиров, Евгений Тищенко и другие прославленные боксеры и тренеры.

Кульминацией форума стало боксерское шоу - отборочный турнир Кубка по боксу имени президента РФ Владимира Путина.