Два человека пострадали в ДТП 4 февраля в Псковской области

10:09, 05 февраля 2019, ПАИ

4 февраля в Псковской области зарегистрированы два ДТП, в которых два человека получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

В 13:30 в Пскове у дома № 83 на улице Советской 60-летний водитель «Чери» на перекрестке неравнозначных дорог не пропустил «Хёндай», за рулем которого находился 37-летний мужчина, и врезался в него. В результате аварии водитель «Чери» был госпитализирован.

В 16:00 в Пскове у дома № 4 на улице Фрунзе 27-летний водитель ГАЗ-2761 при движении назад сбил 73-летнюю пенсионерку. Женщина получила незначительные травмы, медицинская помощь не потребовалась.