Рюкзак украл у великолучанки судимый житель Локнянского района

10:55, 05 февраля 2019, ПАИ

В ночь на 4 февраля в Великих Луках в кафе на проспекте Гагарина у 32-летней женщины украли рюкзак, в котором лежали телефон и кошелек. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области, стражи порядка задержали подозреваемого, которым оказался безработный 30-летний судимый житель Локнянского района.

Кроме того, выяснилось, что этот же гражданин с 29 января по 1 февраля в Великих Луках на улице Ботанической в частном доме украл мотоблок. Ущерб составил 35 тысяч рублей. Похищенный агрегат мужчина успел продать.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела.