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Приём граждан проведёт начальник областного миграционного управления в Палкино 13 февраля

Начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области полковник полиции Юрий Федоров 13 февраля проведет прием граждан в Палкино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Приём пройдёт с 14:00 до 16:00 в миграционном пункте отделения полиции по Палкинскому району МО МВД России «Печорский» по адресу: Палкино, улица Коммунальная, 3.

Запись на прием по телефонам: Палкино - 8(811) 45-210-09, Псков - 8(811) 2-596-444.

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