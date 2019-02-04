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Поддельная тысяча рублей изъята в Пскове

4 февраля в Пскове в одном из финансовых учреждений выявлена поддельная тысяча рублей. Поступила она в выручке из одного из магазинов города. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

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