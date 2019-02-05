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Общество

6 нарушений земельного законодательства выявил псковский Росреестр за прошлую неделю

На минувшей неделе инспекторы отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области провели 3 плановых и 10 внеплановых проверок соблюдения земельного законодательства, в ходе которых выявили и зафиксировали 6 нарушений.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, по итогам проверок возбуждены 7 дел об административных правонарушениях, 6 собственников привлечены к административной ответственности, выданы 5 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов составила 80 тысяч рублей, взыскано 30 тысяч рублей. Устранено 7 нарушений.

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