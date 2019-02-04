0
21:16
Дерево упало на прохожего на улице Пароменской в Пскове (ВИДЕО)
12:47
Продолжается розыск ушедшего из дома в октябре жителя Печорского района
20:58
Четыре грузовика с контрабандными яблоками задержали пограничники в Невельском районе
02:11
Сломавшаяся под Псковом «Ласточка» прибыла в город, ее пассажиров развозят по домам автобусами Псковпассажиравтотранса
17:12
Мотопараплан потерпел крушение над Псковским озером
17:06
Установлены IP-адреса, с которых поступили сообщения об угрозе минирования объектов в Псковской области
11:07
Объекты соцсферы и образования в Псковской области привлекли внимание «телефонных террористов»
Еще новости
Происшествия

Нетрезвые водители-рецидивисты задержаны в Пскове, Себежском и Дедовичском районах

В Пскове, Себежском и Дедовичском районах дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 1 февраля около 23:00 в деревне Бояриново Себежского района полицейские остановили 26-летнего молодого человека, который управлял мотоциклом «ИЖ» без государственного регистрационного знака и находился в состоянии алкогольного опьянения. Вечером 3 февраля в деревне Вязье Дедовичского района 31-летний местный житель в нетрезвом виде ехал на «Фольксвагене». 4 февраля около 19:00 в Пскове на улице Плехановский посад стражи порядка остановили ВАЗ-2114. Выяснилось, что автомобилем управлял 48-летний горожанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дерево упало на прохожего на улице Пароменской в Пскове (ВИДЕО)
04 февраля 2019
Дерево упало на прохожего на улице Пароменской в Пскове (ВИДЕО) 4
Продолжается розыск ушедшего из дома в октябре жителя Печорского района
02 февраля 2019
Продолжается розыск ушедшего из дома в октябре жителя Печорского района
Четыре грузовика с контрабандными яблоками задержали пограничники в Невельском районе
01 февраля 2019
Четыре грузовика с контрабандными яблоками задержали пограничники в Невельском районе
Сломавшаяся под Псковом «Ласточка» прибыла в город, ее пассажиров развозят по домам автобусами Псковпассажиравтотранса
01 февраля 2019
Сломавшаяся под Псковом «Ласточка» прибыла в город, ее пассажиров развозят по домам автобусами Псковпассажиравтотранса 4
Мотопараплан потерпел крушение над Псковским озером
31 января 2019
Мотопараплан потерпел крушение над Псковским озером
Установлены IP-адреса, с которых поступили сообщения об угрозе минирования объектов в Псковской области
30 января 2019
Установлены IP-адреса, с которых поступили сообщения об угрозе минирования объектов в Псковской области 2
Объекты соцсферы и образования в Псковской области привлекли внимание «телефонных террористов»
30 января 2019
Объекты соцсферы и образования в Псковской области привлекли внимание «телефонных террористов»
Более 14 лет проведет в тюрьме житель Псковского района за действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки
28 января 2019
Более 14 лет проведет в тюрьме житель Псковского района за действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки

Идет загрузка...