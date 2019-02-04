Нетрезвые водители-рецидивисты задержаны в Пскове, Себежском и Дедовичском районах

14:56, 05 февраля 2019, ПАИ

В Пскове, Себежском и Дедовичском районах дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 1 февраля около 23:00 в деревне Бояриново Себежского района полицейские остановили 26-летнего молодого человека, который управлял мотоциклом «ИЖ» без государственного регистрационного знака и находился в состоянии алкогольного опьянения. Вечером 3 февраля в деревне Вязье Дедовичского района 31-летний местный житель в нетрезвом виде ехал на «Фольксвагене». 4 февраля около 19:00 в Пскове на улице Плехановский посад стражи порядка остановили ВАЗ-2114. Выяснилось, что автомобилем управлял 48-летний горожанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.