0
15:56
Псковский Детский фонд: Форум социально ориентированных НКО будет полезен в плане обмена опытом
14:32
И. о. гендиректора «Моглино» назначен Олег Бедских
14:29
В отношении Ольги Торбич возбуждено уголовное дело
12:56
Александр Котов вновь избран секретарем Псковского реготделения партии «Единая Россия»
12:16
В Псковской области прокуратура возьмет на «жесткий контроль» соблюдение законодательства в сфере обращения с ТКО
11:49
За деловой подход и конструктивную работу поблагодарил прокуратуру области Михаил Ведерников
10:27
Белые и горячие
Еще новости
Общество

Прокуратуры Невельского, Опочецкого и Локнянского районов признаны лучшими по итогам работы за 2018 год

Прокуратуры Невельского, Опочецкого и Локнянского районов признаны лучшими по итогам работы за 2018 год. Переходящий знак «Лучшая прокуратура области» вручил прокурор Псковской области Сергей Белов на расширенном заседании коллегии прокуратуры региона, которое проходит сегодня, 5 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Также награды получили лучший наставник - заместитель островского прокурора Екатерина Чугрина, лучший работник по надзору за соблюдением федерального законодательства - Галина Антоновская (Великие Луки), по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних - Ольга Анатская, лучший гособвинитель - Максим Спасов (Псков), лучший работник по обеспечению законности в гражданских и арбитражных процессах Олеся Степанова (Псков), по взаимодействию по СМИ Лидия Рус (Опочка). Лучшими государственными гражданскими служащими стали Ольга Румянцева (областная прокуратура) и Светлана Петрова (Порхов), лучшими в профессии – представители областной прокуратуры Михаил Макаров и Олеся Попова.

Кроме того, согласно приказу генпрокуратуры РФ, Сергею Белову вручили знак «За безупречную службу».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский Детский фонд: Форум социально ориентированных НКО будет полезен в плане обмена опытом
05 февраля 2019
Псковский Детский фонд: Форум социально ориентированных НКО будет полезен в плане обмена опытом
И. о. гендиректора «Моглино» назначен Олег Бедских
05 февраля 2019
И. о. гендиректора «Моглино» назначен Олег Бедских
В отношении Ольги Торбич возбуждено уголовное дело
05 февраля 2019
В отношении Ольги Торбич возбуждено уголовное дело 2
Александр Котов вновь избран секретарем Псковского реготделения партии «Единая Россия»
05 февраля 2019
Александр Котов вновь избран секретарем Псковского реготделения партии «Единая Россия» 1
В Псковской области прокуратура возьмет на «жесткий контроль» соблюдение законодательства в сфере обращения с ТКО
05 февраля 2019
В Псковской области прокуратура возьмет на «жесткий контроль» соблюдение законодательства в сфере обращения с ТКО
За деловой подход и конструктивную работу поблагодарил прокуратуру области Михаил Ведерников
05 февраля 2019
За деловой подход и конструктивную работу поблагодарил прокуратуру области Михаил Ведерников
Бригады «Псковэнерго» оперативно устраняют вызванные обильным снегопадом технологические нарушения
05 февраля 2019
Бригады «Псковэнерго» оперативно устраняют вызванные обильным снегопадом технологические нарушения
На службу в подразделения вневедомственной охраны приглашает псковичей Росгвардия
04 февраля 2019
На службу в подразделения вневедомственной охраны приглашает псковичей Росгвардия

Идет загрузка...