Прокуратуры Невельского, Опочецкого и Локнянского районов признаны лучшими по итогам работы за 2018 год

11:54, 05 февраля 2019, ПАИ

Прокуратуры Невельского, Опочецкого и Локнянского районов признаны лучшими по итогам работы за 2018 год. Переходящий знак «Лучшая прокуратура области» вручил прокурор Псковской области Сергей Белов на расширенном заседании коллегии прокуратуры региона, которое проходит сегодня, 5 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Также награды получили лучший наставник - заместитель островского прокурора Екатерина Чугрина, лучший работник по надзору за соблюдением федерального законодательства - Галина Антоновская (Великие Луки), по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних - Ольга Анатская, лучший гособвинитель - Максим Спасов (Псков), лучший работник по обеспечению законности в гражданских и арбитражных процессах Олеся Степанова (Псков), по взаимодействию по СМИ Лидия Рус (Опочка). Лучшими государственными гражданскими служащими стали Ольга Румянцева (областная прокуратура) и Светлана Петрова (Порхов), лучшими в профессии – представители областной прокуратуры Михаил Макаров и Олеся Попова.

Кроме того, согласно приказу генпрокуратуры РФ, Сергею Белову вручили знак «За безупречную службу».