Более 1,5 тысяч иностранцев получили гражданство РФ через псковское миграционное управление

12:25, 05 февраля 2019, ПАИ

По данным на 31 декабря 2018 года 1 тысяча 542 иностранца получили гражданство РФ через управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области. Об этом сообщил заместитель начальника управления Андрей Калинин на пресс-конференции, сегодня, 5 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Андрей Калинин отметил, что гражданство РФ получили представители 21 страны: наибольшее число - граждане Украины и Молдовы, также возросло количество обратившихся из Узбекистана, Армении и Таджикистана.

Он рассказал, что гражданство приобретается в упрощенном порядке либо в общем порядке. По словам Андрея Калинина, упрощенный порядок получения гражданства занимает 2,5 года, а общий — не менее 7 лет. При этом в обоих случаях иностранным гражданам надо отказаться от подданства страны, из которой они прибыли.

«Участники госпрограммы переселения соотечественников с момента прибытия получают гражданство уже через год. Носители русского языка получают также гражданство в срок до года», - уточнил Андрей Калинин.

Он также сообщил, что в Псковской области имеются лица, правовой статус которых не урегулирован. «С 2012 года в гражданство из указанной категории приняты 257 человек. Сейчас конкретно работаем с 8 такими лицами», - уточнил он.

При этом Андрей Калинин отметил, что увеличилось количество отказов в предоставлении гражданства, в основном из-за предоставления ложных сведений. «Это связано с тем, что обращаются за консультацией не в наши территориальные подразделения, а во всевозможные юридические организации. Вот и получается такой результат», - подчеркнул он.

Андрей Калинин также сообщил, что основной поток документов на гражданство приходится на Псков. «Вся процедура начинается с консультации и после этого запускается весь процесс», - заключил он.