Больше 1 тысячи земельных участков в собственности у иностранцев обнаружила прокуратура в приграничных районах Псковской области

11:58, 05 февраля 2019, ПАИ

В 2018 году прокуратурой в приграничных районах Псковской области было обнаружено свыше 1000 земельных участков, находящихся в нарушение законодательства в собственности иностранных граждан.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с расширенного заседания коллегии прокуратуры Псковской области, которое проходит сегодня, 5 февраля, об этом рассказал прокурор региона Сергей Белов.

По его словам, в течение года было направлено 53 исковых заявлений по принятию мер для отчуждения этих участков.