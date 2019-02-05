Около 230 млн рублей долгов по зарплате выплатили псковичам в минувшем году после вмешательства прокуратуры

12:07, 05 февраля 2019, ПАИ

В 2018 году в Псковской области после вмешательства прокуратуры была ликвидирована задолженность по заработной плате на общую сумму 229 млн рублей. Об этом заявил прокурор Псковской области Сергей Белов на расширенном заседании надзорного ведомства Псковской области, которое проходит сегодня, 5 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Белова, прокуратура добилась выплаты задолженности перед 16 тыс. рабочими региона. Главный прокурор области также подчеркнул, что необходимо проводить профилактическую работу в отношении проблемных предприятий, чтобы не ждать фактов задолженностей по зарплате. Он также отметил, что нельзя допускать задержки выплат пенсий и льгот, а вопросы здравоохранения, по мнению Сергея Белова, «наиболее важны для граждан».

Кроме того, он рассказал, что прокурор Опочецкого района вышел с исковым заявлением о взыскании с районной больницы 100 тысяч рублей в пользу 11-летнего ребенка в связи с оказанием некачественной медпомощи. В результате врачебной ошибки у мальчика развился некроз половых органов. По словам прокурора, в Псковской областной больнице врачам пришлось их частично ампутировать, в результате чего ребёнок утратил половую функцию.

Главный прокурор области также отметил низкий процент реализации программы капремонта: ремонт провели в 19 из 159 домов, в которых запланированы работы. Кроме того, прокурор Гдовского района, как отметил Сергей Белов, выявил еще 14 домов в районе, подлежащих расселению, но не учтенных в качестве таковых.

По словам Сергея Белова, с 2014 года с жильцов Псковской области собрали более 1,5 млрд рублей взносов, но работы были выполнены только на 900 млн рублей. Причиной такой ситуации он считает «бюрократические проволочки» - неправильную организацию на местах при наличии средств. Прокурор попросил главу региона Михаила Ведерникова дать соответствующее поручение подчиненным.