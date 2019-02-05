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Общество

Почти на 12% выросло в Псковской области число ДТП с гибелью детей

На 11,8% в 2018 году в Псковской области выросло число ДТП, в которых погибли дети. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с расширенного заседания коллегии прокуратуры Псковской области, которое проходит сегодня, 5 февраля, об этом рассказал прокурор региона Сергей Белов. По его словам, значительная часть пострадавших детей - это пешеходы.

Кроме того, прокуроры области направили 52 заявления о лишении права управления транспортными средствами в отношении лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией, психическими заболеваниями.

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