Почти на 12% выросло в Псковской области число ДТП с гибелью детей

12:07, 05 февраля 2019, ПАИ

На 11,8% в 2018 году в Псковской области выросло число ДТП, в которых погибли дети. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с расширенного заседания коллегии прокуратуры Псковской области, которое проходит сегодня, 5 февраля, об этом рассказал прокурор региона Сергей Белов. По его словам, значительная часть пострадавших детей - это пешеходы.

Кроме того, прокуроры области направили 52 заявления о лишении права управления транспортными средствами в отношении лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией, психическими заболеваниями.