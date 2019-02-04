Порядка 200 жителей Псковской области в 2018 году подали уведомление о двойном гражданстве

12:14, 05 февраля 2019, ПАИ

В прошлом году уведомление о наличии двойного гражданства подали порядка 200 жителей Псковской области. Об этом сообщила заместитель начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области Галина Кисс на пресс-конференции 5 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, закон об обязательном уведомлении о двойном гражданстве или вида на жительства вступил в силу 4 августа 2014 года. За невыполнение требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 500 до одной тысячи рублей. В случае сокрытия другого гражданства предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 200 тысяч рублей или 400 часов обязательных работ.