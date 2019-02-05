Во время следствия по делу об избиении обвиняемый великолучанин убил потерпевшего

12:31, 05 февраля 2019, ПАИ

В Великих Луках обвиняемый в избиении мужчины во время следствия убил потерпевшего. Об этом рассказал прокурор Псковской области Сергей Белов на расширенном заседании коллегии прокуратуры Псковской области, которое проходит сегодня, 5 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Белов попросил коллег акцентировать внимание на профилактике преступлений. «Давайте усилим спрос с исполнителей», - обратился он к руководителю Следственного Управления Следственного комитета России по Псковской области Петру Крупене.

Прокурор области также отметил рост на 44% дел об административных правонарушениях в контрактной системе. В частности, за минувший год в области увеличились факты взяточничества с 26 до 37.

По словам Сергея Белова, число убийств в регионе снизилось на 25%, число случаев умышленного причинения вреда здоровью со смертельным исходом – на 20%. На 7% снизилась подростковая преступность, но на 8% выросло число тяжких преступлений, совершенных подростками.

Прокурор области также заявил, что остается актуальным вопрос расследования уголовных дел с нарушенными сроками следствия. Таких уголовных дел 52%. Причина, по мнению Сергея Белова, кроется в отсутствии планирования, ведомственного и прокурорского контроля.