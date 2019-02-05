Сергей Белов: Псковичи не хотят идти в присяжные заседатели

12:53, 05 февраля 2019, ПАИ

«У нас народ не хочет идти в присяжные. Эта тема требует анализа и оценки. Мы готовы, суд готов, а народ - не очень», - заявил прокурор Псковской области Сергей Белов на расширенном заседании коллегии надзорного ведомства региона, которое проходит сегодня, 5 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Белов также рассказал, что за год прокуроры выявили более 15 тыс. нарушений в сфере уголовно-правовой статистики, что на 11% меньше, чем в 2017 году. «Сокращение выявленных нарушений говорит о положительных тенденциях, и надеюсь, это связано не с тем, что мы не выявляем, а что нарушений действительно становится меньше», - добавил он.

Кроме того, прокурор области отметил, что в 2018 году в прокуратуру поступили более 13 тыс. жалоб. В марте регион посетит комиссия Генпрокуратуры РФ, которая изучит работу с жалобами граждан.

Сергей Белов поблагодарил работников органов прокуратуры, выразил признательность администрации Псковской области, судам, а также тем, кто оказывал «содействие в укреплении законности и правопорядка в Псковской области».