Правительство РФ установило правила финансирования высокотехнологичной медпомощи

14:02, 05 февраля 2019, ПАИ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о порядке финансирования оказания частными медицинскими организациями высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), сообщается на официальном сайте правительства России.

«Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено предоставление частным медицинским организациям, включенным в утверждённый Минздравом России перечень, субсидий на эти цели из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования», - отмечается в пояснительной записке к документу.

«Подписанным постановлением утверждены правила финансирования ВМП, не включённой в базовую программу ОМС, оказываемой гражданам медицинскими организациями частной системы здравоохранения. Правилами определены цели, условия и порядок финансирования оказываемой частными медорганизациями ВМП», - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятые решения направлены на обеспечение прав граждан на получение необходимых объёмов ВМП в медицинских организациях частной системы здравоохранения.