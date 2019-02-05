0
15:56
Псковский Детский фонд: Форум социально ориентированных НКО будет полезен в плане обмена опытом
14:32
И. о. гендиректора «Моглино» назначен Олег Бедских
14:29
В отношении Ольги Торбич возбуждено уголовное дело
12:56
Александр Котов вновь избран секретарем Псковского реготделения партии «Единая Россия»
12:16
В Псковской области прокуратура возьмет на «жесткий контроль» соблюдение законодательства в сфере обращения с ТКО
11:49
За деловой подход и конструктивную работу поблагодарил прокуратуру области Михаил Ведерников
10:27
Белые и горячие
Еще новости
Общество

Правительство РФ установило правила финансирования высокотехнологичной медпомощи

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о порядке финансирования оказания частными медицинскими организациями высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), сообщается на официальном сайте правительства России.

«Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено предоставление частным медицинским организациям, включенным в утверждённый Минздравом России перечень, субсидий на эти цели из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования», - отмечается в пояснительной записке к документу.

«Подписанным постановлением утверждены правила финансирования ВМП, не включённой в базовую программу ОМС, оказываемой гражданам медицинскими организациями частной системы здравоохранения. Правилами определены цели, условия и порядок финансирования оказываемой частными медорганизациями ВМП», - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятые решения направлены на обеспечение прав граждан на получение необходимых объёмов ВМП в медицинских организациях частной системы здравоохранения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский Детский фонд: Форум социально ориентированных НКО будет полезен в плане обмена опытом
05 февраля 2019
Псковский Детский фонд: Форум социально ориентированных НКО будет полезен в плане обмена опытом
И. о. гендиректора «Моглино» назначен Олег Бедских
05 февраля 2019
И. о. гендиректора «Моглино» назначен Олег Бедских
В отношении Ольги Торбич возбуждено уголовное дело
05 февраля 2019
В отношении Ольги Торбич возбуждено уголовное дело 2
Александр Котов вновь избран секретарем Псковского реготделения партии «Единая Россия»
05 февраля 2019
Александр Котов вновь избран секретарем Псковского реготделения партии «Единая Россия» 1
В Псковской области прокуратура возьмет на «жесткий контроль» соблюдение законодательства в сфере обращения с ТКО
05 февраля 2019
В Псковской области прокуратура возьмет на «жесткий контроль» соблюдение законодательства в сфере обращения с ТКО
За деловой подход и конструктивную работу поблагодарил прокуратуру области Михаил Ведерников
05 февраля 2019
За деловой подход и конструктивную работу поблагодарил прокуратуру области Михаил Ведерников
Бригады «Псковэнерго» оперативно устраняют вызванные обильным снегопадом технологические нарушения
05 февраля 2019
Бригады «Псковэнерго» оперативно устраняют вызванные обильным снегопадом технологические нарушения
На службу в подразделения вневедомственной охраны приглашает псковичей Росгвардия
04 февраля 2019
На службу в подразделения вневедомственной охраны приглашает псковичей Росгвардия

Идет загрузка...