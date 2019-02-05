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Общество

10-летний юбилей отметит юридический факультет ПсковГУ 7 февраля

7 февраля в 16:00 в актовом зале Псковского государственного университета (площадь Ленина, дом 2, третий этаж) состоится торжественное мероприятие, посвященное 10-летию юридического факультета вуза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В мероприятии примут участие руководители областных организаций и правоохранительных органов, ветераны органов внутренних дел, стоящие у истоков создания факультета, представители общественности, преподаватели и студенты ПсковГУ.

Юридический факультет образован приказом ректора университета от 27 января 2009 года № 12. «Являясь одним из самых молодых факультетов, он динамично развивается, востребован среди жителей региона и к настоящему времени занимает достойное место среди учебных подразделений университета», - добавили в пресс-службе.

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