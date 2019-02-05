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Общество

Четырём иностранцам навсегда закрыли въезд в Россию по документам из псковского управления миграции

По предоставленным управлением по вопросам миграции УМВД России по Псковской области документам по решению министра внутренних дел навсегда закрыт въезд в Россию четырём иностранным гражданам. Об этом сообщил начальник управления по вопросам миграции Андрей Калинин на пресс-конференции 5 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Также Андрей Калинин рассказал, что были случаи выявления на стадии выдачи патентов на работу лиц, которые ранее выдворялись из России за нарушение законодательства. Вскрывать такие факты удавалось благодаря отпечаткам пальцев, добавил он.

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