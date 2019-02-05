Эстония готова судиться с Еврокомиссией за взимание платы в зонах ожидания на границе

13:41, 05 февраля 2019, ПАИ

Эстония готова судиться с Еврокомиссией, которая требует отменить обязательную плату за бронирование места в очереди и использование зоны ожидания на границе с РФ, заявил глава отдела пограничной политики МВД балтийской республики Янек Мяги. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Еврокомиссия потребовала от Эстонии отменить обязательную плату за бронирование места в очереди и использование зоны ожидания на границе с РФ, поскольку правила пересечения границ стран Шенгенской зоны не предусматривают подобных ограничений. «Еврокомиссия требует, чтобы мы изменили правила. Если мы это не сделаем, Еврокомиссия, как один из вариантов, может обратиться в Европейский суд, который решит, кто из нас прав. Мы готовы пойти в суд, потому что мы уверены, что наша система не подпадает под Шенгенские правила», - сказал Мяги в эфире телеканала ETV+.

По его словам, спор с Брюсселем на эту тему продолжается уже несколько лет, но представители МВД готовы еще раз попробовать переубедить европейских чиновников, пригласив их в Эстонию.

В конце января министр внутренних дел Катри Райк заявила, что Эстония не планирует отменять плату за бронирование места в очереди и использование зоны ожидания на эстонско-российской границе, несмотря на требование Еврокомиссии. Она отметила, что чиновники ЕК и Эстонии по-разному понимают, что такое граница. Министр уверена, что граница — это место, где есть погранохрана и шлагбаум, а место, где стоят автомобили, не относится к границе, поэтому всё законно.

Эстония ввела плату за бронирование места в очереди и прохождение через зону ожидания перед выездом в Россию на автомобиле в 2011 году. Владелец легкового автомобиля должен заплатить 1,5 евро за предварительное бронирование и 3 евро за использование зоны ожидания на всех трех пограничных с Россией переходах — в Нарве, Койдула и Лухамаа.