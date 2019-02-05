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Общество

19 нарушений в сфере карантина растений выявили сотрудники Россельхознадзора в Псковской области в январе

В январе текущего года в Псковской области на российско-белорусском участке границы государственные инспекторы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям выявили 19 нарушений при ввозе продукции высокого фитосанитарного риска. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

С нарушениями законодательства в сфере карантина растений пытались ввезти саженцы пионов и многолетних растений, питательный грунт, фуражное зерно овса, яблоки, груши, хурму, какао-бобы, картофель, пекинскую капусту и пиломатериалы.

Причинами запрета ввоза продукции стали отсутствие фитосанитарных сертификатов или предоставление недействительных сертификатов на ввозимый товар, частичное отсутствие на маркировке информации о месте производства перевозимой продукции и о том, что она произведена в зоне, местах или участках производства, свободных от карантинных вредных организмов. Специалисты также выявили другие ошибки в сопроводительных документах.

Кроме того, было изъято и уничтожено 47,72 тонны подкарантинной продукции, ввезенной без документов. Общий вес продукции, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации, составил 138,9 тонн, также под запрет попали 128 тыс. 923 саженца и 25,74 кубических метров пиломатериалов.

В отношении представителей владельцев груза возбуждены дела об административном правонарушении.

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