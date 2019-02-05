Мероприятия по защите прав дольщиков проводит псковский Росреестр

20:45, 05 февраля 2019, ПАИ

Управление Росреестра по Псковской области проводит мероприятия по защите прав дольщиков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, для реализации задач, которые поставил президент РФ Владимир Путин, региональное ведомство в постоянном режиме держит на особом контроле результаты рассмотрения документов, представленных для государственного кадастрового учета многоквартирных домов и документов, представленных для государственной регистрации первого договора участия в долевом строительстве.

В псковском Росреестре отметили, что в случае необходимости региональное ведомство проводит активное взаимодействие с органами местного самоуправления, на обслуживаемой территории которых возводятся многоквартирные дома, а также крупными застройщиками и кадастровыми инженерами, которые являются связующим звеном в оформлении недвижимости таких видов объектов.

«В результате указанного сотрудничества в 2018 году на территории Псковской области успешно введено в эксплуатацию 22 многоквартирных жилых дома, что в 3 раза больше, чем в 2017 году. Строительство таких многоквартирных жилых домов в регионе ведется в основном в Пскове и Великих Луках», - уточнили в Росреестре.