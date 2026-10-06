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Общество

В Псковском районе завершили два проекта ТОС: колодец с «журавлём» и покрытие у дома

Ещё два проекта территориального общественного самоуправления (ТОС) завершены в Псковском районе. Средства на реализацию активисты получили в результате победы в IV муниципальном конкурсе проектов ТОС, сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова в своём канале в MAX.

Фото из канала главы Псковского муниципального округа Натальи Фёдоровой в MAX

ТОС «Подборовье-3» завершило проект, который одновременно решает две задачи: обеспечение граждан питьевой водой и благоустройство территории. На месте старого колодца появилась благоустроенная зона отдыха. Вокруг колодца уложена плитка, обеспечивающая чистый и безопасный подход к воде в любую погоду. Установлен новый домик – современная и надёжная конструкция, которая защитит источник водоснабжения от мусора и осадков. Смонтирован новый подъёмный механизм в традиционном стиле «журавль». Инициатива получила высокую оценку конкурсной комиссии, на её реализацию выделен грант в размере 170 тысяч рублей, отметила Наталья Фёдорова.

Фото из канала главы Псковского муниципального округа Натальи Фёдоровой в MAX

Также усилиями местного ТОС завершена реализация первого этапа благоустройства территории у дома № 6а на улице Завеличенской. Здесь появилось современное травмобезопасное покрытие из резиновой крошки. Сумма гранта на реализацию проекта составила 399 тысяч рублей. Мягкая крошка защитит детей от ушибов при падении. В следующем году ТОС планирует участвовать в новых конкурсах для привлечения средств на установку детских игровых элементов.

Глава округа поблагодарила всех жителей, кто участвовал в собраниях и голосованиях.

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