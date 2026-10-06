Молодые полицейские приняли присягу в Пскове
Группа слушателей Центра профессиональной подготовки Управления МВД России по Псковской области приняла присягу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
На территории постоянно действующей музейной экспозиции истории органов внутренних дел Псковской области состоялась торжественная церемония принятия присяги полицейскими.
Перед Государственным флагом Российской Федерации в присутствии руководителей, коллег, родных и близких поступившие на службу в органы внутренних дел поклялись соблюдать Конституцию и законы РФ, добросовестно нести службу по поддержанию правопорядка и общественной безопасности.
Ранее сообщалось, что в Великих Луках полицейский спас шпица Винсента из пасти агрессивной овчарки.
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