Молодые полицейские приняли присягу в Пскове

11:49, 06 октября 2026, ПАИ

Группа слушателей Центра профессиональной подготовки Управления МВД России по Псковской области приняла присягу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

На территории постоянно действующей музейной экспозиции истории органов внутренних дел Псковской области состоялась торжественная церемония принятия присяги полицейскими.

Перед Государственным флагом Российской Федерации в присутствии руководителей, коллег, родных и близких поступившие на службу в органы внутренних дел поклялись соблюдать Конституцию и законы РФ, добросовестно нести службу по поддержанию правопорядка и общественной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Великих Луках полицейский спас шпица Винсента из пасти агрессивной овчарки.