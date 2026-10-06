Эксперт назвал пять способов замедлить потемнение серебра

11:37, 06 октября 2026, ПАИ

Серебро темнеет из-за контакта с веществами, которые есть в окружающем воздухе, в первую очередь с сероводородом. Процесс нельзя остановить, но есть несколько способов, как его можно замедлить, сообщил «Газете.Ru» преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации, заведующий лабораторией физико-химических методов анализа РТУ МИРЭА Александр Сысуев.

Первый способ – хранить серебро в герметичных пакетах или шкатулках с плотной крышкой. Второй – использовать специальные пасту или салфетки, пропитанные составом, который поглощает сероводород. Третий – не носить серебро во время готовки, уборки и посещения бани или бассейна. Четвёртый – снимать украшения перед нанесением кремов и лосьонов.

И пятый способ при возникших потемнениях – положить серебро в воду с пищевой содой и алюминиевой фольгой. Происходит химическая реакция, которая возвращает серебру блеск. «Частое использование таких методов может повредить поверхность металла, особенно если на нём есть камни или тонкая гравировка», – предупредил специалист.