В деревнях Стругокрасненского района отключат электроэнергию 7 октября
Подачу электроэнергии временно прекратят в деревнях Стругокрасненского района 7 октября. Об этом ПАИ сообщили в администрации округа.
Отключение связано с плановыми работами по повышению надёжности электроснабжения. Электроэнергии не будет 7 октября с 09:00 до 17:00.
Без света останутся населённые пункты Творожково, Рокино, Гаврилова Гора и Красный Дубок.
По всем вопросам, связанным с отключениями, жителей просят обращаться на горячую линию по телефону 8-800-220-02-20.
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