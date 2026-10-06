В деревнях Стругокрасненского района отключат электроэнергию 7 октября

11:06, 06 октября 2026, ПАИ

Подачу электроэнергии временно прекратят в деревнях Стругокрасненского района 7 октября. Об этом ПАИ сообщили в администрации округа.

Отключение связано с плановыми работами по повышению надёжности электроснабжения. Электроэнергии не будет 7 октября с 09:00 до 17:00.

Без света останутся населённые пункты Творожково, Рокино, Гаврилова Гора и Красный Дубок.

По всем вопросам, связанным с отключениями, жителей просят обращаться на горячую линию по телефону 8-800-220-02-20.