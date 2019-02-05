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Общество

Роструд напомнил о сокращённом рабочем дне 22 февраля и переносе выходного на май

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец сообщил, что те, кто трудится по стандартному графику пятидневной рабочей недели, 22 февраля смогут уйти с работы на час раньше. Об этом пишет РИА Новости.

В этом году День защитника Отечества выпадает на субботу, но дополнительных дней отдыха в феврале не будет. Выходной с субботы, 23 февраля, переносится на пятницу, 10 мая.

Продолжительные выходные ожидают россиян с 8 по 10 марта в связи с празднованием Международного женского дня. В мае нерабочими будут дни с 1 по 5 число благодаря празднованию Дня Весны и Труда, а также с 9 по 12 мая в связи с Днем Победы.

Длительные выходные будут и в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства — со 2 по 4 ноября.

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