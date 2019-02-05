Российский авиаполк сверхзвуковых истребителей-перехватчиков появится в Арктике

20:18, 05 февраля 2019, ПАИ

Российский авиаполк сверхзвуковых истребителей-перехватчиков сформируют на Севере до конца 2019 года, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что для патрулирования Арктики истребители МиГ-31 оснастили гиперзвуковыми авиационными ракетами «Кинжал», превратив перехватчиков в ударные самолеты — теперь МиГ-31 может ударить по силам противника, не заходя в зону, защищенную его системой ПВО-ПРО.

По мнению экс-командующего фронтовой авиацией ВВС генерала-полковника Николая Антошкина, модернизированный МиГ-31 отвечает всем требованиям для работы на Севере, где нужно прикрыть протяженное пространство вдоль границы.

«МиГ-31 — очень серьезная машина. Ее особенность в том, что она прикрывает фронт на большой ширине. Несмотря на серьезный возраст, по своим скоростным и высотным характеристикам эти самолеты не только соответствуют нашему времени, но по некоторым показателям опережают многие современные истребители», — рассказал эксперт.