Здоровое питание обсудили пожилые люди в Псковском Красном Кресте

20:59, 05 февраля 2019, ПАИ

В рамках проекта Псковского Красного Креста «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны» на очередном занятии в клубе «Здоровое питание» обсудили сразу три темы. Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, первая тема была о молоке и молочных продуктах, вторая - о значении яиц в питании человека и третья - о влиянии пищевых волокон на организм человека.

В первой части своего выступления тьютор проекта Ольга Васильева расширила представление аудитории о молоке и молочных продуктах как обязательном компоненте ежедневного рациона, познакомила с молочными блюдами, которые готовят в разных регионах страны. Она отметила, что молоко — исключительно ценный продукт в питании человека, так как содержит все необходимые питательные вещества в сбалансированном состоянии. Ольга Васильева перечислила разновидности молока, которое поступает в магазины для населения. Лектор отметила, что молочные продукты: сметана, творог, простокваша, кефир, кумыс, масло, сыры - тоже очень важные и необходимые продукты для людей преклонного возраста. «Все молочные продукты обладают питательной ценностью и лёгкой усвояемостью, приятным вкусом и ароматом», - добавила она.

Во второй части выступления говорилось о значении яиц для организма человека, так как яйца - один из самых распространённых продуктов питания. Тьютор отметила, что в составе куриного яйца есть практически все необходимые организму витамины, микроэлементы и аминокислоты. Кроме того, куриные яйца – единственный продукт, который почти полностью (на 97-98%) усваивается человеческим организмом. Лучшим образом яйца усваиваются в варёном или жареном виде. По словам лектора, цвет яиц никак не влияет ни на питательную ценность продукта, ни на его вкусовые качества.

В третьей части занятия говорилось о роли пищевых волокон для организма человека. Как отметила специалист, продукты, содержащие пищевые волокна, тоже важны для пожилых людей. Благодаря пищевым волокнам, можно реально снизить уровень в крови глюкозы и «плохого» холестерина. Иными словами, клетчатка противодействует атеросклерозу, сахарному диабету, гипертонии.

В ходе занятия пожилые люди ещё раз убедились в том, что необходимо взять за правило: пить плодово-ягодные соки с мякотью фруктов, добавлять в злаковые каши сухофрукты, кусочки сочных плодов, орехи, отдав предпочтение тушению или запеканию в духовке этих растительных лакомств.

Напомним, что встреча в клубе «Здоровое питание» прошла в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.