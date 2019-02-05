Жители острова Залита поблагодарили специалистов «Псковэнерго» за оперативную работу

15:06, 05 февраля 2019, ПАИ

Житель острова Залита Псковского района Анатолий Вариков обратился с благодарностью в адрес филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» за оперативное восстановление электроснабжения Талабских островов и профессиональную работу энергетиков в сложных погодных условиях 4 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

«Мы очень благодарны бригаде электромонтеров, - отметил он в своем обращении от имени жителей острова. Работа у ребят физически тяжелая и опасная, но они, невзирая на погоду, отыскали неисправность и вернули нам свет. Желаем всем им крепкого здоровья, семейного благополучия и безаварийной работы», - заключил Анатолий Вариков.

Напомним, что 4 февраля в результате обильного выпадения мокрого снега в Пскове и северных районах области было зафиксировано экстремальное налипание снега на деревья и провода ЛЭП. Ситуацию осложнил переход через ноль и дальнейшее гололедообразование на проводах. В отдельных местах диаметр ледяного панциря на проводах воздушных линий электропередачи превысил норматив в несколько раз. Из-за этого существенно выросла нагрузка на конструкцию линий, в результате чего в ряде случаев произошли обрывы провода. В наибольшей степени от удара стихии пострадали Псковский, Печорский, Стругокрасненский и Плюсский районы.

Как рассказал старший диспетчер Северных электрических сетей «Псковэнерго» Александр Уйбо, восстановление электроснабжения Талабских островов было начато незамедлительно, сразу после получения сигнала об отключении линии 10 кВ 140-10. Её протяженность - 16,7 километров, значительная часть трассы линии проходит над поверхностью озера. В первую очередь, для обнаружения повреждения две бригады энергетиков приступили к обходу участка воздушной линии, который находится на материке. В пролете 44-45 был обнаружен обрыв провода. На случай, если технологическое нарушение на материковой части не было бы обнаружено, ГУ МЧС по Псковской области готово было предоставить энергетикам катер на воздушной подушке для проведения ремонтных работ на островах. В 19:53 специалисты «Северных электрических сетей» заменили провод на линии и вернули электричество в дома жителей островов Залита и Белова.

Напомним, сегодня, 5 февраля, филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» продолжает работать в усиленном режиме. Ремонтные бригады осуществляют оперативные выезды по отдельным заявкам потребителей на участки воздушных линий, где произошли технологические нарушения после прохождения снежного циклона. Они устраняют обрывы провода, проводят оперативные переключения для выделения поврежденных участков и локализации аварий, задействуют временные схемы на период проведения ремонтных работ.

«Псковэнерго» обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Для потребителей работает бесплатный телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52 и портал.