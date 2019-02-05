Масштабная радиотренировка связистов прошла в Псковской области

16:20, 05 февраля 2019, ПАИ

Более 2 тыс. связистов Западного военного округа приняли участие в масштабной радиотренировке на территории Московской, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Воронежской, Тамбовской, Белгородской и Калининградской областей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ходе тренировки по развертыванию и перемещению пунктов управления соединений и воинских частей военные связисты решили ряд задач по организации устойчивой защищенной связи с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи в условиях активного применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы. Нормативы отрабатывались как в дневное, так и в ночное время.

Военнослужащие организовали работу радиосетей командных пунктов в коротковолновых и ультракоротковолновых диапазонах, обеспечили командование спутниковой и видеоконференцсвязью.

В мероприятиях было задействовано около 1000 единиц техники связи – от командно-штабных машин и аппаратных радиорелейных станций до носимых корреспондентских радиостанций.