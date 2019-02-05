Уменьшить тариф за вывоз отходов при раздельном сборе мусора предложили в «Единой России»

17:02, 05 февраля 2019, ПАИ

Координатор партпроекта «Единой России» «Чистая страна», председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил исключить из тарифа за обращение с отходами плату за негативное воздействие на окружающую среду с людей, которые не выбрасывают мусор на общую свалку, а отдельно его сортируют и сдают на переработку, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе партии.

«Люди, которые занимаются сортировкой отходов, месяцами собирают отдельно пластик, стекло, бумагу, потом везут в разные пункты приема, тратят на это свое время и деньги. При этом платят они за вывоз столько же, сколько и те, кто сваливает все в бак для вывоза на полигон», - отметил координатор партпроекта.

Он считает, что нужно изменить тариф, чтобы люди, которые собирают мусор раздельно, платеж за вывоз отходов в структуре тарифа не оплачивали. «На эту сумму тариф должен быть уменьшен», - уверен Владимир Бурматов.

«Единая Россия» предлагает экономическое стимулирование раздельного накопления отходов. Мы считаем, что платеж за негативное воздействие на окружающую среду нужно либо сокращать, либо вообще аннулировать для тех, кто занимается раздельным сбором мусора», - подчеркнул он.