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Общество

Отходы в Пскове и дом в дедовичской Большой Храпи горели утром 5 февраля

Сегодня, 5 февраля, в 10:52 загорелся жилой дом в деревне Большая Храпь Вязьевской волости в Дедовичском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в доме.

Ранее в 9:50 на улице Труда в Пскове огнеборцы тушили возгорание мусора, который загорелся из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.

Погибших и пострадавших на пожарах нет, добавили в ведомстве.

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