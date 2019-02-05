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Общество

Травматический пистолет пытался вывезти в «Линкольне» мужчина через границу в Печорском районе

В Печорском районе в многостороннем автомобильном пункте пропуска Шумилкино сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку вывоза из Российской Федерации травматического пистолета и боеприпасов к нему. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На выезд из России прибыл мужчина на легковом автомобиле марки «Линкольн». После проверки документов, на вопрос представителей контрольных органов о, в том числе, наличии в транспортном средстве оружия, боеприпасов и иных запрещенных к перемещению через границу предметов, 44-летний водитель ответил отрицательно.

Однако пограничники нашли в бардачке салона среди личных вещей, 9-миллиметровый травматический пистолет марки МР-81 с семью патронами к нему. 

Выявленные оружие и боеприпасы были переданы представителям компетентных органов для проведения экспертизы и осуществления дальнейших процессуальных действий по данному факту.

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